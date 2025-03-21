Başkan Tahmazoğlu'ndan Yaşlılar Haftası Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu'ndan Yaşlılar Haftası Kutlama Mesajı

Başkan Tahmazoğlu\'ndan Yaşlılar Haftası Kutlama Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlılara sahip çıkmanın ve onların yaşam kalitesini artırmanın önemine vurgu yaptı. Başkan, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu belirtti.

21.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:02
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "Bir toplumun yaşlısına sahip çıkarak, onları hayatlarının son dönemecinde huzurlu ve sorunlardan arınmış bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak bir kültür mirasıdır. Bu nedenle yaşlılarımıza sahip çıkmalı, sosyal devlet anlayışı gereği sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Toplumdan kopmayan, düşünceli ve hoşgörülü deneyimleriyle gençlere yol gösteren yaşlılarımız, toplumu zenginleştiren en önemli değerlerimizdir. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek toplumu oluşturan bütün bireylerin vatandaşlık görevidir. Belediye olarak bizlerde yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, onların sadece bir günde değil, her zaman için baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu'ndan Yaşlılar Haftası Kutlama Mesajı - Son Dakika

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