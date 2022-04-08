Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

08.04.2022 14:27
Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi.

Kestel Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna, Belediye Düğün Salonunda iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe, Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, Kestel İlçe Müftüsü Dr. Faruk Çelik, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik'in yaptığı dua sonrası, ezan vaktiyle birlikte oruçlar açıldı. Şehit aileleri ve gazilerle birlikte uzun uzun sohbet eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, iftarın ardından yaptığı konuşmada "Bugün mübarek Ramazanın iftarını şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile birlikte açıyor olmanın vermiş olduğu mutlulukla sözlerime başlamak istiyorum. Mukaddes değerler için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Bu iftar programına teşrif ederek, bizleri şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılan şehit aileleri ve gaziler, bir arada oruç açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. - BURSA

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Kestel Belediyesi, iftar yemeği, Kestel, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tanır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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