Üye Girişi
Başkan Tanoğlu: "Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır" - Son Dakika

Başkan Tanoğlu: "Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır"

12.02.2022 09:08
Başkan Tanoğlu: "Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzincan'ın, 1. Dünya Harbi sırasında tarifi imkansız acılar yaşadığını ve vahşet boyutundaki katliamlara tanık olduğunu ifade eden Başkan Tanoğlu, 104 yıl önce Anadolu coğrafyasının her noktasında olduğu gibi Erzincan'da da halkın hürriyet ve istiklal için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa ettiğini söyledi.

"Milletimiz, her türlü düşman saldırısında ve işgal girişiminde milli iradesini ortaya koyup, vatan ve millet bütünlüğünü canı pahasına savunmuştur" diyen Başkan Tanoğlu, "Bu uğurda binlerce şehit veren Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır. Milletimiz, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya göstermiş ve tarihte hep örnek gösterilmiştir. 13 Şubat 1918 gününü, tarihimize şan ve iftihar sahifesi olarak ekleyen güzel şehrimiz Erzincan'ın bugün şanlı zafer günüdür. Bu vesileyle başta milletimizin Kurtuluş Savaşındaki destansı mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500

Erzincan, Ticaret, Şehit, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tanoğlu: 'Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 09:18:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tanoğlu: "Erzincan, düşmana karşı gösterdiği şanlı bir direnişle Kurtuluş mücadelesini 13 Şubat 1918'de zaferle noktalamıştır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement