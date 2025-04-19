Başkan Tayır, 300 Evler Mahallesi\'nde Kahvaltı Programı Düzenledi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 300 Evler Mahallesi'nde kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Orhaneli'de gerçekleşen kahvaltıda samimi bir ortamda gerçekleşti. 300 Evler Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Tayır, mahalle sakinlerine hayata geçirilen projeleri ve planlanan hizmetleri anlattı. Vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyen Tayır, notlarını alarak çözüm için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, Başkan Tayır katılımlarından dolayı mahalle halkına teşekkür etti.

Orhaneli Belediyesi'nin mahallelerde vatandaş buluşmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - BURSA