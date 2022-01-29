Başkan Tekin İnönü'yü gezdi - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret eden Tekin, Başkan Bozkurt'tan ilçeye yapılan önemli yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, Tekin'i Kızak Şenliği Alanı, Belediye Kapalı Pazaryeri, Şantiye, Keklik Üretim Tesisi ve ilçede bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğini gezdirerek, ilçenin simgesi olan yöresel ürünleri, manda kaymağı, yoğurdu, İnönü Balı ve Pancar Pekmezi ile ilgili bilgi vererek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Başkan Bozkurt'a göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR