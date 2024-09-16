Başkan Tekin: Seyhan\'a Eşit Hizmet ve Katılımcı Yönetim

Yerel

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan, ihtiyaçları aciliyet durumuna göre önceliklendirip her mahalleye gerekli hizmeti ulaştıracaklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, hafta sonu Yalmanlı, Koyuncu, Camuzcu, Serinevler, Kayışlı, Salmanbeyli, Dervişler, Mürseloğlu, Köylüoğlu, Çaputçu ve Karayusuflu mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar, Başkan Tekin'i mahallelerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Tekin, vatandaşların ve muhtarların sorun ve taleplerini dikkatle not aldı.

Başkan Tekin ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Katılımcı sosyal-demokrat belediyecilik anlayışının temelini, vatandaşlarımızla sürekli temas kurmak oluşturur. Bu nedenle Seyhan'ın her mahallesine ulaşmak, halkımızın taleplerini dinlemek bizim için büyük bir önem taşıyor. Seyhan geniş bir ilçe, her köşesini muhtarlarımızla birlikte ziyaret ederek, sorunları ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte çalışarak Seyhan'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz"

Başkan Tekin, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde eşit hizmet anlayışını vurgulayarak, "Seyhan'ın en ücra köşesinden en merkezi mahallelerine kadar tüm ilçemize eşit hizmet götürme kararlılığındayız. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan, ihtiyaçları aciliyet durumuna göre önceliklendireceğiz ve her mahalleye gerekli hizmeti ulaştıracağız. Bunun için muhtarlarımızla ve halkımızla iş birliği içinde, planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyhan'ı hep birlikte daha güzel bir ilçe haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA