Başkan Tekin, "Uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışacağız" - Son Dakika

Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e iadeyi ziyarette bulundu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaymakamlık görevi yaparken Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Ferhat Altay kendisine hayırlı olsun ziyaretlerine gelen iadeyi ziyaretlere başladı. Kaymakam Altay ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pazaryerimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışacağız" dedi.

Öte yandan Tekin, nazik ziyaretleri dolayısı ile Kaymakam Altay'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK