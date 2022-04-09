Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları - Son Dakika
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Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları

09.04.2022 10:27
Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

İki belediye başkanı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOKİ Başkanlığı, Adalet Bakanlığında ilçelerindeki projeler hakkında bilgi almak çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye Başkanları Osmaneli ve Pazaryeri için AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile birlikte projeler için bakanlıkların yapacağı katkılar ve destekler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

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Zekiye Tekin, Münür Şahin, Osmaneli, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları - Son Dakika


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