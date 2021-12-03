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Başkan Topaloğlu: "Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: "Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır"

03.12.2021 16:49
Başkan Topaloğlu: "Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır"

SAMSUN (İHA) – Samsun 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini söyledi.

Başkan Osman Topaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Engellerin sevgiyle ve empatiyle aşılabileceğini belirten Başkan Topaloğlu, "Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz" dedi.

Engellilere sosyal ve genel hizmetleri en güzel şekilde yapmanın hem sosyal devlet anlayışının hem de vicdani sorumluluğun görevi olduğunu dile getiren Topaloğlu ayrıca şunları söyledi:

"Bu konuda gereken duyarlılığın artması, bilinç ve hassasiyetin daha da artması temennimizdir. Engellilerin üreten, bağımsız bireyler olarak spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif bir biçimde yer alabilmesi için hepimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yapacağımız çalışmalarda engelli insanlarımızı unutmamız mümkün değil, onlara her zaman destek olacağımızın bilinmesini istiyorum. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız". - SAMSUN

Başkan Topaloğlu: Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır
Başkan Topaloğlu: Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır
Başkan Topaloğlu: Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır

Osman Topaloğlu, Engelli, Samsun, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Topaloğlu: 'Tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılır' - Son Dakika


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