Başkan Toptaş: "12 Şubat'ın bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini tutuşturdu" - Son Dakika
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Başkan Toptaş: "12 Şubat'ın bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini tutuşturdu"

Başkan Toptaş: "12 Şubat\'ın bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı\'nın meşalesini tutuşturdu"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "12 Şubat 1920, sadece Kahramanmaraş'ın değil, tüm milletimizin bağımsızlık yolunda attığı önemli adımlardan biridir.

11.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:41
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "12 Şubat 1920, sadece Kahramanmaraş'ın değil, tüm milletimizin bağımsızlık yolunda attığı önemli adımlardan biridir. Bu şehirde yanan bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini tutuşturmuş, milletimizin azmini perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yayımladığı mesajında Kahramanmaraş halkının bağımsızlık yolunda gösterdiği eşsiz mücadeleye dikkat çekti. Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"12 Şubat Kurtuluş Zaferi Türk milletinin özelliklerini, özgürlüğe olan düşkünlüğünü, azmini, vatan, millet, din ve bayrak aşkını dünyaya ispatlayan nitelikte bir zaferdir. Açlık, soğuk ve diğer nice zorluklara rağmen yiğit Maraşlı ecdadımız, istiklal mücadelesini sebatla ve şecaatle sürdürdüler. İstiklal uğruna Senem Ayşe gibi kendi evinin yakınındaki düşman cephaneliğini yok etmek için meskenini yakmaktan da çekinmediler, canlarını feda etmekten de. Maraş'ımızı işgalcilere dar ettiler. Ecdadımız, 'Maraş bize mezar olmadan düşman gülzar olmaz!' parolasıyla sürdürdükleri şanlı direniş ve istiklal mücadelesini 12 Şubat 1920 gecesi zaferle taçlandırdı. İşgal kuvvetlerine karşı halkımızın gösterdiği bu destansı direniş, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu şehirde yanan bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini tutuşturmuş, milletimizin azmini perçinlemiştir."

"Ecdadımızdan aldığımız mirası geleceğe taşıyoruz"

Kahramanmaraş halkının 105 yıl önce sergilediği kahramanlık destanının, bugün de aynı ruh ve inançla yaşatıldığını vurgulayan Başkan Toptaş, Kahramanmaraş'ın istiklalin ve istikbalin öncü şehri olduğunu belirterek, "Vatanın istiklali ve işgalci güçlerin ülkeden kovulması için 'ya istiklal ya ölüm' parolası ile alınan silahlı mücadele kararı ve istiklal mücadelesinin ilk zaferi olan Maraş'taki kahramanlık destanı, işgal altındaki diğer şehirlere de örnek oldu; Maraş'ın yiğit evlatları şehirlerini düşman işgalinden kurtardıktan sonra Antep'in kurtuluşu için yardıma koştular; Antep'in kurtuluşundan sonra Osmaniye'ye yardım ettiler; Sakarya Muharebesinde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın komutasında yiğitçe çarpıştılar. Bizler de ecdadımızın bize yaşattığı bu zaferin 105'inci yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki, vatan sevgisine en üst mertebede yer veren ecdadımız, büyük bir azim ve kararlılık ile 7'den 70'e kadın, çocuk ve yaşlı demeden işgalcilere karşı direniş göstererek, bu kıymetli topraklarda huzurlu ve refah içerisinde yaşamamız için canlarını feda etti. Ecdadımızın emsalsiz kahramanlığının 105'inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve milletin bekası uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hanifi Toptaş, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Toptaş: '12 Şubat'ın bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini tutuşturdu' - Son Dakika

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