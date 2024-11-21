Başkan Toptaş, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi daha da artıracağız" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Toptaş, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi daha da artıracağız"

Başkan Toptaş, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi daha da artıracağız"

Onikişubat Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların saç ve sakal tıraşı ihtiyaçlarını tamamen ücretsiz bir şekilde giderirken, genel sağlık taraması hizmeti veriyor.

21.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Onikişubat Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların saç ve sakal tıraşı ihtiyaçlarını tamamen ücretsiz bir şekilde giderirken, genel sağlık taraması hizmeti veriyor.

Geçmiş yıllarda ihmal edilen başta gençler olmak üzere aile ve toplumu siyasetinin merkezine alan Başkan Toptaş, insan odaklı hizmetleriyle dezavantajlı kesimleri görüp gözetmeye devam ediyor.

Hasta bireylerden dezavantajlı ailelere, gençlerden şehit ve gazilere kadar toplumun bütün paydaşları için daha önce görülmemiş politika ve projeler geliştiren ve bunları başarıyla uygulayan Başkan Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmetini aralıksız sürdürüyor

"Bir iyilik, bir insanın dünyasını değiştirebilir" sloganıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet gösterdiği Şekerdere'deki hizmet noktasında verilen ücretsiz berber hizmeti vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Ak saçlılarımız, asırlık çınarlarımız, toplumumuzun en kıymetli hazinesidir"

Bu kapsamda hem çalışmaları yerinde incelemek hem de hizmetlerden faydalanan vatandaşlarla bir araya gelmek adına hizmet noktasını ziyaret eden Başkan Toptaş, büyüklerimizin yalnızca birer birey değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan köklü birer çınar olduğunu ifade ederek onların ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Büyüklerimizin hayır dualarının kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, "Onikişubat Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı hizmet noktamızı ziyaret ederek hem arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik hem de yaşlı bakım hizmetlerimizden faydalanan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ak saçlılarımız, asırlık çınarlarımız, toplumumuzun en kıymetli hazinesidir. Onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Burada hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımıza hem berberlik hizmeti alacağı hem sağlık taraması yapacağı hem de birlikte vakit geçirecekleri alanlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın burada çay ve çorbalarını da eksik etmiyoruz. Onların güzel bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bugün de ziyaret edelim istedik, büyüklerimizle hasbihal edelim istedik. Aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımızın da çalışmalarını takip ettik, özellikle sosyal hizmetlerimizi artırma noktasında istişarelerde bulunalım istedik. Elhamdülillah, özellikle yaşlılarımızın genel problemlerinin çözümü noktasında bir gayret gösteriyoruz. İlçemizde sosyal hizmet noktasında önemli mesafe kat ettik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze, çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vatandaşlar sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Toptaş'a ve Onikişubat Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Onikişubat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Toptaş, 'Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi daha da artıracağız' - Son Dakika

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