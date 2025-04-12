Başkan Torun, Esnaf Ziyaretlerini Sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Bekir Torun, esnaf ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor.

Başkan Torun, bugün de ilçe genelindeki çeşitli iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren halkla iç içe olmayı ilke edinen Başkan Torun, ziyaretleri sırasında esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, hem esnafın sorunları masaya yatırıldı hem de çözüm yolları değerlendirildi.

Ziyaretler sırasında kısa bir açıklama yapan Başkan Torun, "Esnafımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Osmaneli'yi hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi. Torun, ilçe esnafıyla olan diyaloğun artarak süreceğini de sözlerine ekledi. - BİLECİK