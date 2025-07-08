Başkan Torun, Oğlu Doruk\'un Sünnet Cemiyetinde Sevinci Paylaştı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, oğlu Doruk'un sünnet cemiyetinde sevdikleriyle bir araya gelerek anlamlı bir mutluluk yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen cemiyette ilçe halkı, protokol üyeleri ve birçok davetli Başkan Torun'u yalnız bırakmadı. Katılımcılar, Doruk'a geçmiş olsun dileklerini ileterek bu özel günde ailenin sevincine ortak oldu. Başkan Bekir Torun, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti "Oğlumuz Doruk'un bu özel gününü dostlarımızla paylaşmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Katılım sağlayan ve güzel dileklerde bulunan herkese yürekten teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK