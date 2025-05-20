Başkan Torun, Sakarya Üretim ve Ticaret Kurulu\'nu Ağırladı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Sakarya Üretim ve Ticaret Kurulu üyelerini Osmaneli ilçesinde ağırladı.

İlçenin esnaflarından Ali Ağdağ'ın da üyesi olduğu heyet, Osmaneli'nin tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri hakkında bilgi aldı. Başkan Torun, görüşme sırasında karşılıklı iş birliği imkanları ele aldıklarını ve verimli bir fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Torun, "Nazik ziyaretleri için heyet üyelerine teşekkür ediyor, bu buluşmanın ilçemiz adına hayırlı iş birliklerine vesile olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK