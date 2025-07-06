Başkan Uçar; "İnsan odaklı çalışmalar yapıyoruz"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti'nin, "Hizmet ve Eser Siyaseti" vizyonunun, yerel yönetim geleneğine dayandığını belirtti.

Yakutiye ilçesine bağlı Karasu, Muratgeldi, Gülpınar ve Kırmızıtaş köylerini ziyaret eden Başkan Mahmut Uçar, burada vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları yerinde tespit ederek, çözüm yollarıyla alakalı görüşmeler yaptı.

Başkan Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" ve "Gerçek Belediyecilik" perspektifini kendilerine klavuz olarak belirlediklerini vurgulayarak "Bu çerçevede köylerimizdeki, mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Partimiz her alanda olduğu gibi, yerel yönetimlerde eser ve hizmet siyasetinin, demokrasi ve kalkınma atılımlarının öncüsüdür. "AK Parti Belediyeciliği" artık bugün bir markaya dönüşmüştür. "Gerçek Belediyecilik" denince akla partimizin gelmesi bu başarısının sonucudur. Bizlerde bu anlamda halkımızla sürekli bir araya gelerek hem istişare ediyoruz hem de çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yerel yönetimlerin vazife ve niteliklerinden biri olarak gördüğümüz, milletimizin gelecekteki ihtiyaçlarını öngörme ve onlara yönelik çözümler üretme vizyonumuzu "insan odaklı" bir anlayışla hep daha ileriye taşıyoruz. Her daim geleceği inşa etmenin sorumluluğuyla ülkemizin "Türkiye Yüzyılı" idealine ulaşması için büyük bir hizmet seferberliğine katkı yapmak bizim için çok değerli" şeklinde konuştu. - ERZURUM