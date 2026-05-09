Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'den Anneler Günü Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm annelerin gününü kutlayarak, annelerin toplumsal yaşamın en değerli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında annelerin yalnızca aile içinde değil, toplumun her alanında sevgi, fedakarlık ve merhametin temsilcisi olduğuna dikkat çeken Başkan Ünlü; "Hayatımıza sevgiyi, dayanışmayı ve vicdanı öğreten annelerimiz; sabırları, emekleri ve şartsız sevgileriyle hepimizin yolunu aydınlatıyor.

Sevginin, şefkatin ve iyiliğin en güçlü simgeleri olan annelerin emeği tarif edilemez bir değer taşır. Onların hak ettiği sevgi ve saygının yalnızca bir güne sığdırılamaz. Tüm canlılara sevgiyle yaklaşan, doğayı koruyan, sokakta ya da evde nerede olursa olsun tüm canlara sahip çıkan ve yaşamı güzelleştiren kadınlar bu özel günün anlamını büyütmektedir. Annelerimizin sesi olmak, onların yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettikleri değeri her zaman göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sevgiyle büyüten, emek veren ve hayatın yükünü omuzlayan annelerimizin yanında olmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bizler de onların hayatını kolaylaştıracak, sosyal yaşamda daha güçlü yer almalarını sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Yüreğinde sevgi taşıyan, insanlara, hayvanlara ve tüm canlılara şefkat gösteren, koruyup kollayan tüm kadınlarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden annelerimizi de rahmet ve özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA