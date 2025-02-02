Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Başkan Ünlüce'ye ziyarette Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı eşlik etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Ünlüce, onların taleplerini dinledi. Ekonomik kriz nedeniyle karamsar olduğunu dile getiren bir vatandaşa moral veren Ünlüce, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Ziyaret sırasında yoğun ilgiyle karşılanan Ünlüce, ekonomik kriz nedeniyle umutsuzluğa kapılan vatandaşlara seslenerek, "Umut sensin, umut benim, umut hepimiziz. Kimse umudu kesmesin güzel yurdumuzdan!" dedi.

"Bizleri içtenlikle karşılayan tüm Çamlıcalılara teşekkür ediyorum"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ünlüce, vatandaşların ekonomik krizden her geçen gün daha fazla etkilendiğini belirterek, "Saha ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin yaşadığı zorlukları bizzat görüyoruz. Moraller bozuk, insanlar artık ülkede bir şeylerin değişmesini istiyor. Buna rağmen yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, bizleri içtenlikle karşılayan tüm Çamlıcalılara teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz, pazar çantaları eskisi gibi dolmuyor ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Umut sensin, umut benim, umut hepimiziz. Kimse umudu kesmesin ki güzel günler çok yakında" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Ünlüce'yi çarşıda, pazarda görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirirken, Ünlüce'nin ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR