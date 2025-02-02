Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zorlukları dinledi. Vatandaşlara umut mesajı veren Ünlüce, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

02.02.2025 11:17  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Başkan Ünlüce'ye ziyarette Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı eşlik etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Ünlüce, onların taleplerini dinledi. Ekonomik kriz nedeniyle karamsar olduğunu dile getiren bir vatandaşa moral veren Ünlüce, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Ziyaret sırasında yoğun ilgiyle karşılanan Ünlüce, ekonomik kriz nedeniyle umutsuzluğa kapılan vatandaşlara seslenerek, "Umut sensin, umut benim, umut hepimiziz. Kimse umudu kesmesin güzel yurdumuzdan!" dedi.

"Bizleri içtenlikle karşılayan tüm Çamlıcalılara teşekkür ediyorum"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ünlüce, vatandaşların ekonomik krizden her geçen gün daha fazla etkilendiğini belirterek, "Saha ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin yaşadığı zorlukları bizzat görüyoruz. Moraller bozuk, insanlar artık ülkede bir şeylerin değişmesini istiyor. Buna rağmen yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, bizleri içtenlikle karşılayan tüm Çamlıcalılara teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz, pazar çantaları eskisi gibi dolmuyor ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Umut sensin, umut benim, umut hepimiziz. Kimse umudu kesmesin ki güzel günler çok yakında" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Ünlüce'yi çarşıda, pazarda görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirirken, Ünlüce'nin ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Politika, Ekonomi, Çamlıca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.