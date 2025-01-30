Başkan Ünlüce, Mihalgazi'deki Kadınlarla Doğa Koruma Üzerine Buluştu - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Mihalgazi'deki Kadınlarla Doğa Koruma Üzerine Buluştu

Başkan Ünlüce, Mihalgazi\'deki Kadınlarla Doğa Koruma Üzerine Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalgazi'den gelen kadınlarla bir araya gelerek, Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin doğasını koruma konusunda önemli mesajlar verdi.

30.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir gezisi kapsamında Mihalgazi'den kente gelen kadınlarla bir araya gelerek, madencilik faaliyetleri ile anılan Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin doğasını korumanın önemine dikkat çekti.

"Eskişehir Gezisi" kapsamında Mihalgazi ilçesinden kente gelen kadınlar, Eskişehir'deki müzeleri ve tematik parkları gezdi. Eskişehir'e hayran kalan kadınlar daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kentpark'ta bir araya geldi. Başkan Ünlüce, Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin sadece Eskişehir'i değil birçok şehrimizi büyük ölçüde doyuran ilçeler olduğunu dile getirerek, Sakarya Vadisi'nin toprağını, suyunu ve havasını korumanın herkes için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğamızı koruyacağız"

Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinin Eskişehir'deki mikroklima özelliğe sahip sadece iki ilçe olduğunu belirten Ünlüce, Sakarı Vadisi'nin Eskişehir'in en bereketli toprakları olduğunu belirtti. Ünlüce, bölgenin madencilik faaliyetleri ile anılmasının son derece üzüntü verici olduğunu söyleyerek, "Maalesef son zamanlarda bölgede madencilikle ilgili pek çok şey duyuyoruz. Biz de bununla ilgili her zaman sizin yanınızdayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğamızı korumak için hukuksal süreci yakından takip ediyoruz. Ben de bir kadın belediye başkanı ve bir anne olarak evlatlarımızı sağlıklı besinlerle doyurmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bölgemizde ne kadar sağlıklı ürünler yetiştirebilirsek Eskişehir'i ve Türkiye'yi eskiden olduğu gibi doyuran, besleyen ve şifalandıran bir yer olduğunu unutmamalıyız. 'Maden gelirse istihdam sağlanacak, bölge gelişecek, para kazanacaksınız' diyorlar ama bunların hepsi geçici şeyler. Kalıcı olan orada bereket, sağlık, şifa ve toprağın, suyun her zaman bereketli olması, sağlıklı olmasıdır. Ne yazık ki topraklarımız, suyumuz, havamız, doğamız hızla kirleniyor. Buna karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Mihalgazili kadınlar, buluşma sonrası Başkan Ünlüce'ye yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ünlüce, Mihalgazi'deki Kadınlarla Doğa Koruma Üzerine Buluştu - Son Dakika

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