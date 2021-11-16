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Başkan Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu - Son Dakika

Başkan Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu

16.11.2021 13:40
Başkan Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Komisyonu tarafından iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara katkıda bulunması amacıyla Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ilan edildi.

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Komisyonu tarafından iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara katkıda bulunması amacıyla Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ilan edildi. Türkiye'de bu göreve seçilen ilk Belediye Başkanı olan Gümrükçü, "Gururluyum, büyük bir özveriyle çalışacağım" dedi.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu tarafından, 2019 yılı aralık ayında imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurulan Avrupa İklim Paktı'nın Türkiye Büyükelçisi görevine, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

Pakt bünyesinde bulunan ülkelerin büyükelçileri; iklim eylemi ve taahhütlerinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde savunuculuğunu yapmak, iklim eylem mücadelesine dahil olmamış ülkelerin temsilcileriyle iklim değişikliği hakkında iletişime geçmek, yerel iklim aktivistlerini diğer ilgili ağlar ve paydaşlarla Avrupa genelinde birbirine bağlamak, iklim değişikliği ile ilgili konular hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik ve kampanyalar düzenlemek, yerel anlamda yeşil altyapıyı geliştirmek, arabasız günler ve stantlar açmak gibi faaliyetlerle Avrupa'da küresel ısınma ve iklim değişikliği mücadelesine öncülük edecek.

Başkan Gümrükçü: "Listedeki ilk yerel yönetim Çiğli"

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi görevine seçilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Dünyamızın bugünü ve geleceği adına böylesi önemli bir göreve getirilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Başkanlığını yaptığım Çiğli Belediyesi, ülkemizden bu değerli kuruluşun listesine eklenen ilk yerel yönetim oldu. Paktın listesinde uluslararası saygınlığı olan kurumlar yer alıyor. Kısa süre içerisinde küçük, büyük ayırt etmeksizin ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların Avrupa İklim Paktına dahil olması adına geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağım. Çiğli Belediyesi olarak, yerel anlamda sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ülke geneline yayarak Türkiye'nin tüm dünyada verilen bu mücadeleye daha fazla katkı sağlaması için öncü olacağız" diye konuştu.

İklim değişikliği ve küresel ısıma ile mücadelenin iş birliği içerisinde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, "Son çeyrek yüzyılda tüm dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği hayatımıza fazlasıyla etki etti. Atmosfere salınan sera gazı dünyanın iklimini değiştiriyor. Yapılan araştırmalar, insan kaynaklı küresel ısınmanın son on yılda 0,2°C oranında arttığını gösteriyor. Uluslararası toplum, en son toplanan COP26 Zirvesi'nde de ısınmayı 2 derecenin çok altında tutma ve 1.5 derece ile sınırlandırma çabalarını sürdürme gereğini kabul etti. Önlem alınmaması durumunda insan kaynaklı küresel ısınmanın gezegeninin sonunu getireceği öngörülüyor. Sağlıklı bir dünyada yaşamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Başkan Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Komisyonu, Türkiye, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Utku Gümrükçü, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi oldu - Son Dakika


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