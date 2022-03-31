Başkan Uysal: "Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Uysal: "Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı"

31.03.2022 14:43
Başkan Uysal: "Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sayılı günlerin kaldığı Ramazan öncesi aşevinde incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sayılı günlerin kaldığı Ramazan öncesi aşevinde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, "Ramazanlar bizim için bütün komşularımızla, mahallelimizle buluşmadır. Hep beraber Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanıdır. Dayanışmadır" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da mahalle iftarları gerçekleştirecek. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi günü Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde düzenlenecek iftarın ardından hafta sonu hariç her gün iftar sofrası Muratpaşa'nın farklı bir noktasında kurulacak.

Belediye aşevinde de Ramazan telaşı yaşanırken Başkan Uysal da son hazırlıkları yerinde inceledi. Kuru fasulye, pilav, çorba ve tatlıdan oluşan iftar yemeğinin tadına bakan Başkan Uysal, iftarların buluşmaya, kaynaşmaya, hemhal olmaya, Ramazan ayının derin duygularını beraber yaşama ve hissetmeye vesile olduğunu söyledi.

"Dayanışma"

Muratpaşa Belediyesi aşevinin her gün ihtiyacı olan binlerce kişiye yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, "Ramazanlar bizim için bütün komşularımızla, mahallelimizle buluşmadır. Hep beraber Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanıdır. Dayanışmadır. Aynı masada aynı iftarı paylaşmak muhteşem bir şey. Bütün komşularımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 55 mahalleyi kapsayan bölge iftarları düzenleyecek. İftar sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada orucunu açacak. Belediye, Ramazan boyunca günlük yemek yardımlarına ve gıda yardımlarına da devam edecek. - ANTALYA

Başkan Uysal: Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı
Başkan Uysal: Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı
Başkan Uysal: Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı

YORUMLAR
500
Adalya Vakfı'ndan öğrencilere maddi destek Adalya Vakfı'ndan öğrencilere maddi destek BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Uysal: 'Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı' - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:51:17. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Uysal: "Ramazan'ın derinliğini his ve idrak etme zamanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement