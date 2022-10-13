Başkan Uzun, İl Merkezleri Kurultayı'na panelist olarak katıldı

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanımız Sevcan Uzun, İl Merkezleri Kurultayı'na panelist olarak katıldı.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu onayıyla 28 Ağustos 2022'de yürürlüğe giren yeni Kızılay Tüzüğünde oluşturulan yeni yönetim yapısının işleyişi ve uygulamaları pekiştirmek amacıyla Ankara'da İl Merkezleri Kurultayı düzenlendi. Kurultaya Bilecik Şube Başkanımız Sevcan Uzun panelist olarak yer aldı. Uzun, yönetim kurullarının verimliliği, işleyişi, kaynakların etkin kullanımı ve fizibilite hazırlama konularında konuşma yaptı. Ayrıca; Bilecik, bağışlar ve projelerin artışları konusunda başarılı iller arasında yer aldı.

Kurultaya şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katılım sağlayan Uzun, konuşmasının sonunda yönetim kurulu üyelerine ve şube personeli çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - BİLECİK