Başkan Vidinlioğlu: "Amacım Kastamonu'yu 30 yıl sonraki zemine hazırlamak" - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Benim şehirle, şehrin geleceğiyle ilgili en büyük derdim, bundan 10, 20, 30 sene sonrasına zemin hazırlayabilmek" dedi.

Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Odası'nın olağan genel kurulu, Ünal Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula katılan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı konuşmada, "Demokrasinin en güzel tarafı bu tarz genel kurullar. Meslek Odalarının ve bu tarz birliklerin şehrin dinamikleri arasında çok önemli bir yeri var çünkü damlaya damlaya göl olur misali, şehrin dinamiklerinin de talepleri öncülüğünde şehri yola alır, şehir mesafe kat eder. Bu talepler doğrultusunda da inşallah güzel ve kadim şehrimizi bir araya getirmek için belediye olarak bu taleplere yön vermek yol aldırmak için sizin hizmetinizdeyiz. Genel Kurullar esnafın sıkıntılarının dile geldiği yerler. Bir sonraki döneme kadar temsilcilerini seçeceği günler ve tabi bu tarz odalarda demokrasinin olmazsa olmazı. Şehrin en önemli dinamiklerinden bir tanesi de bu tarz sivil toplum kuruluşları dernekler ve meslek odalarıdır. Yine şehrine n önemli dinamikler ve buradan gelen talepler doğrultusunda şehri yol aldıracak olan özellikle valiliğimiz belediyemiz ve üniversitemiz işbirliğidir, bu üçlü saç ayağıdır. Bu üçlü saç ayağının şehre herkesin aynı yönde nefes alabilmesi, şehir adına herkesin aynı yönde mesafe kat edebilmesi için sizlerle bu anlamda bu üçlü saç ayağa yön verecek destek verecek, önerilerde bulunacak en önemli birimlersiniz. Onun işçin bu tarz genel kurulların ve bunların organlarının sacayağıyla uyumlu olması lazım. Üçüncü yıla çok az bir süre kaldı, şehre bir şeyler katma ve bir şeyleri pozitife dönüştürme kaygısıyla hareket ediyorum. Bu 3 yılık süre zarfında gelen her talebi değerlendirerek karşılık vermeye çalıştık, hayata geçirilmesi için çabaladık. Bu şehrin tüm dinamikleri için böyle. İnşallah bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Amaçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Ara ara şehrin bugünkü haliyle ilgili sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Fakat benim şehirle, şehrin geleceğiyle ilgili en büyük derdim, bundan 10, 20, 30 sene sonrasına zemin hazırlayabilmek. Nasıl ki hepimizin doğması, büyümesi gelişmesi mukadder ise bir gün fani dünyadan göçmemiz de o kadar mukadder inanıyoruz. Şehirler de böyledir. Dünyada terk edilmiş virana olmuş dünya kadar şehir vardır. Eski Kastamonu ile yeni Kastamonu arasında bile cazibe merkezleri yönünden, esnafın hayatı yönünden, şehrin en cıvıl cıvıl noktaları yönünden bile 23-24 sene öncesi geldiğimle bugün arasında çok büyük farklar görüyorum. Suyun akışının önüne geçemezsiniz. Ama şehri, suyun akışına göre şekillendirebilmek bizim elimizde. Bu işte el birliğiyle geleceğin Kastamonu'sunu bizlikte inşa etmek gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Nasıl ki biz şehri bizden öncekilerden teslim aldıysak, bizden sonrakilere de şehri bulduğumuzdan çok daha iyi emanet etmek durumundayız. Bu bizim tarihi vebalimiz" diye konuştu.

Şu ana kadar odada görev alanlara teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, "Sandıktan ne çıkar bilmiyorum ama yeni seçilecek olan yönetime başarılar diliyorum, Allah yollarını açık etsin. Belediye olarak her daim esnafımızın yanındayız. Çünkü 2 yıldır biliyorum ki esnafımız kan kustu, 'Kızılcık şerbeti içtim' dedi. Ara ara dolaştığımda 4 gündür siftah yapmamış esnafımızın bin şükür dediğine şahit oldum. İnanıyorum ki Cenab-ı Allah şükredenlerle beraberdir. İnanıyorum ki gelecek bizler için çok daha güzel olacak. İnanıyorum ki biz geleceğin Kastamonu'sunu geleceğin Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Hatta daha da öteye gidiyorum bizim gönül coğrafyamız nerede bir evliya mezarı var, oradan başlar. Sadece Türkiye sınırı değil bizim tarihi yönden bir vebalimiz var. Bütün mazlum milletlerin gözü de kulağı da Türkiye'dir. Onun için bizim güçlü olmamız onların umudunu hep taze tutacaktır. Bu sıkıntıları günlerden elbette çıkacağız, Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU