Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı - Son Dakika
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Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı

02.07.2022 09:52
Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı

Kastamonu Belediye tarafından düzenlenen "Şerife Bacı'nın Torunları Çanakkale'yi Anlatıyor" şiir, resim ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencileri Çanakkale gezisi için Belediye Başkanı Rahi Galip Vidinlioğlu uğurladı.

Kastamonu Belediye tarafından düzenlenen "Şerife Bacı'nın Torunları Çanakkale'yi Anlatıyor" şiir, resim ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencileri Çanakkale gezisi için Belediye Başkanı Rahi Galip Vidinlioğlu uğurladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından "Şerife Bacı'nın Torunları Anlatıyor" isimli mektup, şiir ve resim yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya giren 9 öğrenciye Kastamonu Belediyesi tarafından ödül olarak Çanakkale gezisi hediye edildi. Başkan Vidinlioğlu, Çanakkale gezisine gidecek öğrencilerin bulunduğu otobüsün önünde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip öğrencileri uğurladı. Başkan Vidinlioğlu geziye giden öğrencilerden Çanakkale Şehitliğinde dua etmelerini istedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı - Son Dakika

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