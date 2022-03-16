Başkan Yalçın, Çatakdereli gençlerle - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen hafta Kuruköprü ile başlattığı gençlerle sohbet programı bu hafta Çatakdere Mahallesi ile devam etti. Burada gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, tecrübelerini aktardı.

Programa belediye yetkililerinin yanı sıra Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve çok sayıda mahalleli katıldı. Organizasyonda gençlere hitap eden Başkan Yalçın, öğrencilik yıllarından başlayarak hayat hikayesinden kesitler sundu ve mesleki tecrübelerini aktardı.

Kırsal mahallelerin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, kırsalda yapılan tarımsal üretim sayesinde şehirlerin gıda ihtiyacının karşılandığına dikkat çekti. Çatakdere Mahallesi'ne yapılan sosyal tesis ve yola da değinen Başkan Yalçın, "Hayırlı olsun tesisimiz ve Çatakdere yolumuz gayet güzel oldu. Güle güle kullanın." dedi.

MUHTAR KARABULUT'TAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Daha sonra söz alan Muhtar Seyit Ahmet Karabulut da seçim döneminde okul, köprü ve ağaçlandırma yapılması sözü verdiğini belirterek Başkan Yalçın'ın bunun üçünü de gerçekleştirdiğini ifade etti.

Program sonunda, katılanlara Çanakkale 100. Yıl Hatıra Ajandası hediye edildi. - KAYSERİ