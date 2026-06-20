Talas Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talas Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı

Talas Belediye Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı
20.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile kurumunun en önemli yapı taşlarından biri olan babaların üstlendiği büyük sorumluluğa ve fedakarlığa dikkat çekerek bütün babaların gününü kutladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile kurumunun en önemli yapı taşlarından biri olan babaların üstlendiği büyük sorumluluğa ve fedakarlığa dikkat çekerek bütün babaların gününü kutladı.

Başkan Yalçın, babaların yalnızca ailelerini geçindiren değil; aynı zamanda sevgi, güven, merhamet ve sorumluluk duygularını nesilden nesile aktaran güçlü rehberler olduğunu ifade etti.

Mesajında babalığın hayat boyu süren kutsal bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, şu görüşlere yer verdi:

"Bir evin direği, bir ailenin sarsılmaz gücü olan babalarımız; fedakarlığın, sabrın ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Çocuklarının geleceği için kendi hayallerini erteleyen, ailesinin huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışan babalarımız, toplumumuzun da en sağlam dayanaklarından biridir. Hayatımıza yön veren, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, varlıklarıyla bize güven veren bütün babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Şehit babalarına ve gazilere vefa

Başkan Yalçın, mesajında şehit babaları ve gazileri de unutmayarak, onların milletin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Bu vatan uğruna en kıymetli varlıklarını toprağa veren şehit babalarımızın metaneti ve vakarı, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için büyük fedakarlıklar gösteren gazilerimizi de minnet ve saygıyla selamlıyorum. Aramızda olmayan babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emanetine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, hayatını ailesine ve evlatlarına adayan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Babalar Günü, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:37:59. #7.12#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.