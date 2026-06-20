Talas Belediye Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile kurumunun en önemli yapı taşlarından biri olan babaların üstlendiği büyük sorumluluğa ve fedakarlığa dikkat çekerek bütün babaların gününü kutladı.

Başkan Yalçın, babaların yalnızca ailelerini geçindiren değil; aynı zamanda sevgi, güven, merhamet ve sorumluluk duygularını nesilden nesile aktaran güçlü rehberler olduğunu ifade etti.

Mesajında babalığın hayat boyu süren kutsal bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, şu görüşlere yer verdi:

"Bir evin direği, bir ailenin sarsılmaz gücü olan babalarımız; fedakarlığın, sabrın ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Çocuklarının geleceği için kendi hayallerini erteleyen, ailesinin huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışan babalarımız, toplumumuzun da en sağlam dayanaklarından biridir. Hayatımıza yön veren, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, varlıklarıyla bize güven veren bütün babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Şehit babalarına ve gazilere vefa

Başkan Yalçın, mesajında şehit babaları ve gazileri de unutmayarak, onların milletin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Bu vatan uğruna en kıymetli varlıklarını toprağa veren şehit babalarımızın metaneti ve vakarı, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için büyük fedakarlıklar gösteren gazilerimizi de minnet ve saygıyla selamlıyorum. Aramızda olmayan babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emanetine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, hayatını ailesine ve evlatlarına adayan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ