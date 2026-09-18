Başkan Yalçın’dan Gaziler Günü mesajı: "Bu vatan onların emaneti"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman gazileri ve aziz şehitleri minnet ve şükranla andı. Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü yarınlara taşınmasının, şehit ve gazilerin bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı.

Türk tarihinin yazılmasında büyük fedakarlık gösteren şehit ve gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Yalçın, gazilerin fedakarlığın ve kahramanlığın simgesi olduğunu ifade etti.

Yalçın, "Unutmamalıyız ki bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir" sözleriyle, vatanın geleceğine yönelik sorumluluğa dikkat çekti.

"Emanete el birliğiyle sahip çıkacağız"

Başkan Yalçın, şehit ve gazilerin emanet ettiği Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek şöyle kaydetti:

"Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız."

Gazilere minnet, şehitlere rahmet

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında şehit ve gazilerin ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, mesajının sonunda aramızdan ayrılan gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri ise minnetle andı.