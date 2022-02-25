Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika
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Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

25.02.2022 09:26
Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Başkan İmamoğlu ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Kayseri OSB'nin şehrimizin yüz akı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, "Üretim her zaman takdire şayandır. Allah tüm sanayicilerimizden razı olsun" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yönetim kurulu üyeleriyle birlik beraberlik içinde üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan Kayseri OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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