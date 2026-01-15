Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından derin anlam taşıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından derin anlam taşıyor"

Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından derin anlam taşıyor"
15.01.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda gecenin manevi anlamını vurguladı ve bu özel gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Miraç Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda, mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından taşıdığı derin anlamlara dikkat çekti.

Miraç hadisesinin, Hz. Muhammed'in (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk'ın huzuruna kabul edilişi olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın; bu büyük buluşmanın insanlığa manevi bir yol haritası sunduğunu ifade etti. Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Miraç Kandili, inancımızda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesini simgeleyen eşsiz bir gecedir. Bu 'büyük buluşma', insanın mana aleminde yükselerek ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu bizlere gösterir. Bu gecede farz kılınan ve Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendirilen namaz ise, iç dünyamızdaki arınmanın ve yükselişin en güzel ifadesidir. Bu yönüyle Miraç Kandili, inananlar için son derece özel ve anlamlıdır. Bu mübarek gecenin başta hemşehrilerimiz olmak üzere Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Miraç Kandili, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın: 'Bu mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından derin anlam taşıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Yalçın: "Bu mübarek gecenin insanlık ve inanç dünyası açısından derin anlam taşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.