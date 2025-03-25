Başkan Yalçın Kadir Gecesi Mesajı Yayımladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın; "İnsanlığın Kur'an-ı Kerim ile tanıştığı, bin aydan daha değerli olan Kadir Gecemiz kutlu, ibadetlerimiz kabul olsun" ifadelerine yer verdi. Başkan Yalçın, mesajında üç yıl önce Kadir Gecesi'nde açılışı yapılan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'ne de değindi. Başkan Yalçın; "Bu gecenin anlam ve önemine uygun olarak Kayseri'de üç yıl önce bir ilk olan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin açılışını yaptık. İlginin yoğun olduğu sergide birbirinden kıymetli Kur'an'ı Kerimlerin tıpkıbasımlarını görmek için Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ziyaret edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Gazze ve Doğu Türkistan'a parantez

Başkan Yalçın mesajında ayrıca Gazze'de yaşanan katliama da yer verdi. Aylardır saldırı altındaki Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, "Cenabı Allah başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm dünyada zulüm altındaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Kadir Gecemiz, ülkemiz ve İslam alemine hayırlara vesile olsun" şeklinde duygularını belirtti. - KAYSERİ