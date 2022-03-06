Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle - Son Dakika
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Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle

06.03.2022 10:07
Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Mahallesinde gençlerle bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Mahallesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlere hayat hikayesini anlatan Başkan Yalçın, onlarla tecrübelerini paylaştı. Programa, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de telefonla katılarak gençlerle konuşarak yaşamlarında başarılar diledi.

Programa başkan yardımcılarının yanı sıra Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, Kuruköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz İncedayı ve Mahalle İmamı Mehmet Ulusoy da katıldı. Daha sonra gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, öğrencilik yıllarından başlayarak hayat hikayesini paylaştı. Zorluklarla dolu bir öğrenim ve çalışma hayatı olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, her zorluğun geleceğe hazırlayan bir eğitmen gibi kendisini yetiştirdiğini belirterek gençlere zorluklar karşısında daha azimli olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Gençlere 'Siz bizim en kıymetlimizsiniz' şeklinde hitap eden Başkan Yalçın, "Bir anne-babaya en değerli varlığınız nedir diye sorun çocuklarım der, bir devlet adamına sorun en değerli varlığınız nedir? diye sizin gibi gençleri gösterir, gençlerimiz der. Sizler burada böyle görünce canlandım, haftanın bütün yorgunluğu gitti. Sizler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsunuz, şehrin karnını siz doyuruyorsunuz" dedi. Programda gençlere bir de müjde veren Başkan Yalçın, Kayseri genelindeki tarihi ve kültürel mirası yansıtan yerlere yönelik kültür turu düzenleneceğini ifade etti.

Programda konuşan Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, Başkan Yalçın ve Özhaseki'nin mahalle için yaptıkları yatırımlara değinerek; "Kuruköprümüzde bakın evlerimizde ve burada doğalgaz ile ısınıyoruz. Bu başkanımın sayesinde oldu. Belediye başkanımız ve Mehmet Özhaseki Bakanımız olsun hep Kuruköprümüzü desteklerler. Ne istediysek oldu" ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan Kuruköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yavuz İncedayı da Başkan Yalçın'a verdiği destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Organizasyonun sonuna doğru Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce söz alan Kuruköprü Merkez Cami İmamı Mehmet Ulusoy, Başkan Yalçın'ın hizmetlerinden duyduğu memnuniyetini; "Rabbim hepinizden razı olsun. Belediyecilik anlamında sizden çok memnunuz, belediyeciliğin çok güzel yaşandığı bir yer Talas. Gençlerle de çok ilgileniyorsunuz gerçekten" sözleriyle ifade etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle
Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle
Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle

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Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret

Mehmet Özhaseki, Mustafa Yalçın, Kuruköprü, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle - Son Dakika


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