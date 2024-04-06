Başkan Yalım, binlerce vatandaşla iftarda buluştu

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Başkan Yalım, iftar sofrasında binlerce vatandaşla bir araya geldi

Başkan Yalım göreve geldikten sonra ilk iftarını düzenledi

UŞAK - Dün yapılan coşkulu törenle mazbatasını alan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevine başlayan Özkan Yalım, bu akşam düzenlediği ilk iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar Programına Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Meclis Üyeleri katılım sağladı. İftar programında vatandaşların Kadir gecesini de kutlayan Başkan Yalım, herkesle selamlaşarak girdikleri bu yolda gördükleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Bundan böyle belediye hizmetlerinin kent genelinde herkese eşit şekilde ulaşacağının altını çizen Yalım; kentin vizyonunu artıracak güzel projelerle Uşak halkına hizmet edeceklerini ifade etti. Halkçı belediye anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Yalım, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle halkın her kesimiyle kucaklaşmaktan ve tüm gönüllere temas etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.