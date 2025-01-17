Başkan Yalım: SGK Kesintisi Uşak\'ı Yıpratıyor

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Başkan Yalım isyan etti: "SGK kesintisi ile bizi değil Uşak halkını yıpratıyorsunuz"

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne Ocak ayında merkezi yönetimden gelmesi gereken bütçeden SGK kesintisi yapıldığını duyurdu. "SGK kesintisi ile bizi değil Uşak halkını yıpratıyorsunuz" diyen Başkan Yalım, borçlar için yapılandırma talep etti.

31 Mart'ta göreve başladıklarını ve önceki dönemden kalan borçları şeffaf belediyecilik anlayışıyla vatandaşla paylaştıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulunarak borçların yapılandırılmasını talep eti. Ocak ayında merkezi yönetimden 190 milyon TL bütçe gelmesi gerektiğini ancak bu paranın yapılan kesintiyle 120 milyon TL civarına düştüğünü ifade eden Başkan Yalım; "İlimize gelecek olan bütçeden 66 milyon 291 bin 591 TL kesinti yapılmıştır. Belediyemizin personel giderlerini bu bütçeyle ancak karşılayabileceğiz. Hatta vatandaşlarımızın ödediği vergilerden de destek almak durumunda kalacağız. Bu da demek oluyor ki vatandaşımız için gerçekleştireceğimiz hizmetlerde kısıtlama yapmak zorunda kalacağız. Yani bu kesinti bizi değil aslında vatandaşımızı yıpratacak" dedi.

SGK borçlarıyla ilgili yapılandırma talep eden Başkan Yakım; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'a buradan seslenmek istiyorum, gelin yapılandırma çıkarın. Kamu kurumlarında devamlılık esastır. Borçlar elbette ödenecektir. Uşak Belediye Başkanı olarak vatandaşım adına benim sizlerden talebim; en geç Şubat ya da Mart ayında yapılandırma çıkarmanızdır. Belediyemizin borçlarını 120 ay vadeyle yapılandıralım ve belirli bir planlama ile ödeyelim. Bu sayede hem hizmetlerimiz aksamasın ve vatandaşlarımız mağdur olmasın, hem de zamanla borçlarımız kapansın" diye konuştu.