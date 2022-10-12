Başkan Yaman: "Büyüklerimizin duaları bizlerin en büyük güç kaynağı" - Son Dakika
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Başkan Yaman: "Büyüklerimizin duaları bizlerin en büyük güç kaynağı"

12.10.2022 10:21
Başkan Yaman: "Büyüklerimizin duaları bizlerin en büyük güç kaynağı"

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy halkının büyükleri ile birlikte beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy halkının büyükleri ile birlikte beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yaman, beldede yapımı tamamlanan ve yapım aşamasında olan Şehit Ömer Halisdemir Stadı, gölet projesini, halı sahayı, sosyal tesis ve yarı olimpik yüzme havuzunu ve 18 parselasyon uygulama çalışmaları devam eden ovalar mevkiini Bayırköy halkının büyükleri ile gezerek çalışmaları inceledi. Başkan Yaman, yapımı tamamlanan ve yapım aşamasında olan çalışmalar hakkında büyüklere bilgiler verdi.

Büyüklerin duaları en büyük güç kaynağı olduğunu belirten Başkan Yaman, "Yatırımlarımızı yapabiliyorsak, bunun bereketinin altında tabii ki büyüklerimizin dualarının olduğunu düşünüyorum. Bugün, büyüklerimizle birlikte vakit geçirerek,onlarla birlikte, beldemizde yapımı tamamlanan ve yapım aşamasında olan çalışmaları gezerek çalışmalar hakkında büyüklerimize bilgiler verdik. Büyüklerimiz, çalışmalarımızla gurur duyarken her zamanki gibi hayır dualarını eksik etmediler. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bayırköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yaman: 'Büyüklerimizin duaları bizlerin en büyük güç kaynağı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Yaman: "Büyüklerimizin duaları bizlerin en büyük güç kaynağı" - Son Dakika
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