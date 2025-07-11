Başkan Yapar\'dan \'95 Mahalle Bir Oluruz\' Programı Kapsamında Mahalle Ziyaretleri

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, birlikte '95 Mahalle Bir Oluruz' programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkanı Yapar, AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte '95 Mahalle Bir Oluruz' programı kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler sırasında Başkan Yapar'a AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Bozhöyük, Avsuyu ve Madenboyu Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yapar, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve sorularını cevapladı.

Başkan Yapar, ziyaretler sırasında her mahalleye eşit şekilde hizmet edildiğini belirterek mahalle sakinlerimizin taleplerini dinlemek için ziyaretlerin devam ettiğini ifade etti. Mahalleleri daha huzurlu ve güzel bir hale getirmek için ihtiyaç duyulan çalışmaların hızlı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yapar, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı. - HATAY