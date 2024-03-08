Başkan Yardımcıları Kadın Personeli Ziyaret Ederek 8 Mart\'ı Kutladı

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0 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Burak Demirtaş kadın personeli ziyaret ederek özel günlerini kutladı.

Her 8 Mart'ta olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'nde Marmaris Belediyesi'nin kadın personelleri ziyaret edildi. Ek Hizmet Binası'nda Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve Burak Demirtaş, İçmeler Ana Hizmet Binası'nda ise Özel Kalem Müdürü Seda Kopar kadın personeli odalarında ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın hediyesini takdim etti.

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadınlar da tek tek ziyaret edilerek günün anısına yaptırılan aynalar hediye edildi. Öte yandan kadın basın mensupları da unutulmadı. Belediye görevlileri basının kadın çalışanlarının çalışma ofislerine giderek özel günlerini kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirildiğinde, geleceğe daha güvenle bakacağımız unutulmamalıdır" dedi. - MUĞLA