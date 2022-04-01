Başkan Yardımcısı İşliyen, Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Görüşmede Rektör Yardımcısı Halil Aldemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanları İbrahim Yılmaz, Uğur Yılmaz, Ahmet Sünnetçi ve Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin de yer aldı.

Rektörümüz Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yardımcısı İşliyen'e, daire başkanlarına ve il müftüsüne çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS