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Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi - Son Dakika

Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi

03.11.2021 11:39

Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi Başkan Yazıcı'dan temizlik personellerine sürpriz ziyaret Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Tüm çalışanlarımla gurur duyuyorum" "Güzel hizmetler ürettik.

Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi

Başkan Yazıcı'dan temizlik personellerine sürpriz ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı:

"Tüm çalışanlarımla gurur duyuyorum"

"Güzel hizmetler ürettik. Bu nedenle toplu sözleşme dışında olsak da bu Kasım ayı itibariyle maaşlara 500 TL zam verme kararı aldık"

İSTANBUL - Günün ilk ışıklarıyla birlikte Tuzla'nın dört bir yanını temizleyen ve yapmış oldukları çalışmalarla Dünya ve Türkiye gündemine oturan Tuzla Belediyesi Temizlik Personellerine sürpriz bir ziyaret yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, müjdeyi de beraberinde verdi. Özellikle pandemi döneminde gösterilen özverili çalışmalarından dolayı, başta temizlik personeli olmak üzere tüm Tuzla Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yazıcı, zam dönemi olmamasına rağmen tüm çalışanlara 500 TL ek zam vereceklerini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sabahın ilk ışıkları ile birlikte daha temiz bir Tuzla için çalışan ve yapmış oldukları çalışmalarla Dünya ve Türkiye gündemine oturan temizlik personellerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Özellikle pandemi döneminde gösterilen özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı başta temizlik personeli olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek bir de müjde verdi. Başkan Yazıcı, zam döneminde olunmamasına rağmen, tüm Tuzla Belediyesi Şirketi çalışanlarına 500 TL'lik zam yapılacağını açıkladı. Çalışanların yüzünü güldüren bu zam haberinden sonra Başkan Yazıcı, göreve çıkan personeli uğurladı.

"Pandemi döneminde de bizim yüzümüzü yere düşürmediniz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bir pandemi dönemini yaşadık. Belediye Başkanlığı dönemimde hep temizlik işleri, kamuoyu yoklamalarında en iyi sonuç aldığımız birimimiz oldu. Dolayısıyla ben sizin şahsınız da tüm temizlik personellerimize, en uç noktada sokaklarımızı süpüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu pandemi döneminde de güzel sonuçlar aldık, temizlik hizmetinin nasıl yapılacağını herkese gösterdik. Geniş coğrafyada, uzun sokakları, caddeleri olan, bazı ilçelere göre 3-5 kat daha büyük bir yeri temizliyorsunuz. Pandemi döneminde de bizim yüzümüzü yere düşürmediniz. Sadece bununla kalmadınız, yeri geldi bir sokak köpeğini temizleyerek gündem oldunuz. Yeri geldi bir sokak hayvanına yardımcı oldunuz. Sabah erkenden yola çıkan kadın vatandaşlarımız bana mesaj atıyorlar. 'Sizin temizlik personelleriniz sokakları temizlemeye başlaması ile birlikte biz kendimizi daha güvenli hissediyoruz" diyorlar. Yeri geldi Formula-1'de aracımız ile dünya gündemine oturduk" dedi.

"Kasım ayı itibariyle 500 TL zam"

Başkan Yazıcı tüm Tuzla Belediyesi çalışanlarına müjdeli bir haber vererek, "Sizin nezdinizde tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Güzel hizmetler ürettik. Bu nedenle toplu sözleşme dışında olsak ta bu Kasım ayı itibariyle başlayacak olan ek ödenek ile birlikte 500 TL zam yaparak inşallah sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi
Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi
Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi
Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi

Tuzla Belediyesi, Türk Lirası, Türkiye, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı'dan 500 TL ek zam müjdesi - Son Dakika


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