Efeler'de hayat kurtaran belediye personeline anlamlı ödül - Son Dakika
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Efeler'de hayat kurtaran belediye personeline anlamlı ödül

Efeler\'de hayat kurtaran belediye personeline anlamlı ödül
10.07.2026 17:58  Güncelleme: 18:00
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sulama kanalına düşen otomobilden anne ve iki çocuğu kurtaran belediye personelini çeyrek altın ve teşekkür plaketiyle ödüllendirdi. Başkan, personelin fedakarlığının tüm topluma örnek olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sulama kanalına düşen otomobilden anne ve iki çocuğu kurtaran belediye personelini çeyrek altın ve teşekkür plaketiyle ödüllendirerek, gösterdikleri fedakarlığın tüm topluma örnek olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geçtiğimiz günlerde sulama kanalına düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu kurtaran belediye personelini makamında ağırlayarak çeyrek altın ve teşekkür plaketi takdim etti. Göreve giderken kazayı fark edip hiç düşünmeden balçıkla kaplı suya atlayan ve üç canı kurtaran personelin fedakarlığı, kentte takdir toplamaya devam ediyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ahmet Katılmış, Murat Kocaman ve Engin Demir, sergiledikleri kahramanlığın ardından bu kez belediye binasında ağırlandı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayat kurtarmak için büyük fedakarlık gösteren personeli tebrik ederek, kaza anında gösterilen cesaretin tüm topluma umut olduğunu vurguladı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olmasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Başkan Yetişkin, belediye ailesi olarak çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu örnek davranışları dolayısıyla arkadaşlarımı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi yineliyor, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de hayat kurtaran belediye personeline anlamlı ödül - Son Dakika

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