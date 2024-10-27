Başkan Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu

Başkan Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu

Aydın'daki şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az" dedi.

27.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Aydın'daki şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri ile Menderes Park'ta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Başkan Yetişkin, dernek üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Programda duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar dayanışma ve birliktelik mesajları verdi.

Başkan Anıl Yetişkin, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle bir araya gelmek, sorunlarınızı dinlemek ve çözüm bulmak bizim görevimiz. Her türlü talebinizi ve beklentinizi bize iletebilirsiniz" dedi.

Program sonunda dernek üyeleri, Başkan Yetişkin'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gaziler, Efeler Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu bilmenin kendilerine büyük bir moral verdiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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