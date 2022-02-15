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Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

15.02.2022 10:19
Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret etti.

Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Yıldırım'a AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk eşlik etti. Sporu Bilecik'te daha iyi yerlere getirmek için üzerlerine düşen görevlere hazır olduklarını belirten Başkan Yıldırım, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlenmesinde pay sahibi olan ve sosyal faaliyetlerle gençlere sahip çıkan ASKF Başkanı Nusret Tosun ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASKF Başkanı Nusret Tosun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

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Milletvekili, Selim Yağcı, AK Parti, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti - Son Dakika


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