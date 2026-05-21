Başkan Yılmaz, 4 mahallede temaslarda bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında Çıksorut, Seyrantepe, Göllüce ve Çağlayan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sokak sokak gezen Yılmaz, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretler sırasında kalabalık ve coşkulu atmosfer dikkat çekti.

Mahalle buluşmalarında vatandaşların talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Yılmaz, belediye tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik projeleri hakkında da bilgi verdi. Özellikle dar gelirli ailelere yönelik destek çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam edeceklerini söyledi.

"Her zaman yanınızdayım"

Çocukların, gençlerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bu yola çıkmadan önce hemşerilerimize bir söz verdik. 'Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine asla müsaade etmeyeceğiz' dedik. Bugün sosyal dayanışmayı büyüten çalışmalarımız sayesinde Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Birlikte aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur"

Mahalle ziyaretlerinin sadece bir program olmadığını, vatandaşla gönül bağı kurdukları önemli buluşmalar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sokak sokak geziyoruz. Hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ediyor, dertlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın bize ilettiği her talep bizim için çok kıymetli. Çünkü bu şehirde yaşayan herkesin huzuru, mutluluğu ve refahı bizim ortak sorumluluğumuzdur. Allah'ın izniyle birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yoktur. Şehitkamil'i hep birlikte yönetmeye, vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda makam değil hizmet vardır. Kapımız da gönlümüz de her zaman hemşerilerimize açıktır" diye konuştu.

Ziyaretler boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, gençlerle sohbet edip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunların yerinde dinlenmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP