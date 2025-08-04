Başkan Yılmaz\'dan 6 mahalleye ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazar günü kırsal mahallelere gerçekleştirdiği yoğun programlarda vatandaşlarla bir araya geldi. 6 mahalleyi ziyaret eden Yılmaz, samimi ortamda gerçekleşen buluşmada yapımı tamamlanan projeleri incelerken, sorun ve talepleri dinleyerek, tek tek not aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında kırsal bölgede 6 mahalleyi ziyaret etti. Pazar günü sabah saatlerinde ziyaretlerine başlayan Yılmaz, sorunları yerinde dinledi. Mahallelerde yürütülen projeleri anlatan Yılmaz, tamamlanan projeleri de inceleyerek, geri dönüşlerini bizzat vatandaşlardan aldı.

Bir günde 6 mahalleyi ziyaret etti

Başkan Yılmaz, Karayusuflu Mahallesi ile başladığı ziyaretlerini Koçlu, Seymenli, Tekirsin ve Kızıkhamurkesen'in ardından Karacaburç Mahallesi'nde sonlandırdı. Akşam saatlerine kadar süren ziyaretlerde Yılmaz, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

İlk söz vatandaşların

Yılmaz, samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerinde vatandaşların derdi ve taleplerini dinledi. Gittiği her mahallede çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı demeden vatandaşları dinleyen Yılmaz, talepleri tek tek not aldı. İlgili müdürlüklere anında talimat verdi.

"Mutlu ve huzurlu bir Şehitkamil inşa edeceğiz"

Başkan Yılmaz, sosyal tesislerde gerçekleşen buluşmanın ardından sokağa inerek, projeleri inceledi. Kırsal mahalleleri kalkındırmakta kararlı olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu yola çıkmadan önce bir söz vermiştik. Mutlu ve huzurlu bir Şehitkamil inşa etmek. Çok şükür geride kalan 1 yılı aşkın görev süremizde mahallemizde sosyal alanlardan altyapıya, arazi yollarından temizliğe birçok proje hayata geçirdik. Bizim için bunların hiçbiri yeterli değil" dedi.

54 kilometrelik mesafe 3 kilometreye düştü

Yılmaz, ziyaretinde Koçlu Mahallesi ile Pazarcık arasında freze çalışmalarının tamamlandığı yolda da incelemelerde bulundu. Yılmaz, "Bu yol sadece iki ilçeyi birbirine bağlayan bir yol değil. Burası yüzyıllara dayanan geçmişi ve kültürel bağı olan mahallelerimizin arasındaki bağı daha da güçlendirecek bir yol. Bu yol sayesinde iki ilçe arasındaki 54 kilometrelik yolu 3 kilometreye düşürdük. Her iki ilçemize de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Her yaş grubuna yönelik projeler ürettiklerini anlatan Yılmaz, "Herkesin ihtiyacı ve talebi birbirinden farklı olabiliyor. Gençlerimiz için spor alanları, büyüklerimiz için yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz. Üreticilerimiz için arazi yolları açıyor, günlük hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bunların neticesinde aldığımız geri dönüşle bizleri çok mutlu etti. Halkımızın tam da istediği ve ihtiyaç duyduğu işlere imza attık. Hiç yorulmadan çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP