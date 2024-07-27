Şehitkamil Belediyesi Emeklilere Karkamış Antik Kenti Turu Düzenliyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, emeklilerin sosyal hayatını zenginleştirmek ve tarih bilincini artırmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. 50-60 yaş arası emeklilere yönelik başlatılan 'Karkamış Antik Kenti Turu' projesi, emeklilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal ve kültürel projelerine bir yenisini daha ekleyerek, emeklilere yönelik özel bir tur projesi başlattı. 'Karkamış Antik Kenti Turu' projesi kapsamında, 50-60 yaş arasındaki emekliler, Karkamış Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı buluyorlar.

Tarihin kalbine yolculuk

Karkamış Antik Kenti, tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir arkeolojik alan olarak biliniyor. Bu antik kent, Hitit, Asur ve Babil gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği tur, katılımcılara bu kadim medeniyetlerin kalıntılarını yakından görme ve tarihi bilgilerini artırma fırsatı sunuyor.

"Katılımcılarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin, sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve tarihi değerlerimizi tanımaları amacıyla böyle bir proje başlattık. Karkamış Antik Kenti'nin zengin tarihi, katılımcılarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. İlerleyen dönemlerde benzer projelerle vatandaşlarımızı farklı kültürel ve tarihi alanlarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emekliler, memnuniyetlerini ifade ettiler"

Tura katılan emekliler, projenin kendilerine hem bilgi hem de eğlence dolu bir gün sunduğunu söylediler. Turdan duydukları memnuniyeti dile getiren emekliler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

Başvurular devam ediyor

'Karkamış Antik Kenti Turu' projesinden yararlanmak isteyen emekliler, Şehitkamil Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilirler. - GAZİANTEP