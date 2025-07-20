Başkan Yılmaz\'dan Hacıbaba\'ya çifte müjde

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hacıbaba Mahallesi sakinlerinin beklediği müjdeli haberi paylaştı. Yılmaz, mahallenin ihtiyaç duyduğu pazar yeri ve otopark yapımında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği belirterek, "Herkes için daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir ve daha düzenli bir Şehitkamil hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2025 yılını proje yılı ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 'eşit hizmet' ilkesiyle mahallelerin ihtiyaçlarını tek tek tespit ederek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hızla hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Hacıbaba Mahallesi sakinlerine pazar yeri ve sosyal alan sözü veren Yılmaz, sözünü yerine getirdi.

Alışveriş daha konforlu ve güvenli yerde yapılacak

Hacıbaba'da başlatılan iki önemli yatırımla hem alışveriş alanı hem de otopark ihtiyacı aynı anda karşılanıyor. Yılmaz, bin 500 metrekarelik bir alanı modern pazar yeri, 650 metrekarelik bir alanı da otopark olarak mahalleye kazandırdıklarını bildirdi. Yapımı devam eden pazar alanı, hem esnafın hem de vatandaşların rahat edeceği, üstü kapalı, düzenli tezgah yerlerinin bulunduğu modern bir yapıya sahip olacak. Alışverişin daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılabilmesi için çelik konstrüksiyon zemin kaplamaları, aydınlatmalar, çöp kutuları ve temizlik altyapıları ile zabıta noktası, mescit ve tuvalet de projeye dahil edildi.

Otopark sorunu ortadan kalkacak

İhtiyaçların bölge halkı ve araştırmalar sonucu tespit edildiğini belirten Yılmaz, "Pazar yeri Hacıbaba için elzem bir ihtiyaç. Çalışmalarımız başladı. Pazar yerinin hemen yanında inşa ettiğimiz 650 metrekarelik otopark ise bölgeni büyük bir ihtiyacını karşılayacak ve rahatlama alanı olacak. Özellikle pazar günlerinde yaşanan araç yoğunluğunu ortadan kaldıracak olan bu otopark sayesinde hem esnafın hem de vatandaşların araç park etme sorununa çözüm bulunmuş olacak" diye konuştu.

"Şehitkamil için çalışmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, mahallelerin ihtiyacına göre planladıkları projelerle vatandaşların hayat kalitesini artırmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Biz Şehitkamil'de sadece merkezde değil, her mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına duyarlıyız. Pazar yeriyle mahalle sakinleri daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek, otoparkla da trafik sıkışıklığının önüne geçeceğiz. Herkes için daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir ve daha düzenli bir Şehitkamil hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti, "Yıllardır pazar yeri eksikliği yaşıyorduk. Araçlarımızı koyacak yer bulamıyorduk. Şimdi hem güzel bir pazar yerimiz olacak hem de otopark sorunumuz çözülecek. Başkanımız sağolsun bizim için her şeyi yine düşünmüş ve yapıyor. Başkanımıza ve emeği geçen ekibine çok teşekkür ederiz" sözleri ile dile getirdi. - GAZİANTEP