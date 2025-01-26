Miraç Kandili'nde Huzur ve Barış Temennisi - Son Dakika
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Miraç Kandili'nde Huzur ve Barış Temennisi

Miraç Kandili\'nde Huzur ve Barış Temennisi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:42
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemiz ve tüm dünyada huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi'nin kandilini tebrik etti. Yılmaz, Miraç Kandili'nin insanlık için kardeşlik ve barış duygularını pekiştiren özel bir gece olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Miraç, Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Allah'ın sonsuz kudretini gördüğü hikmet yüklü bir yolculuktur. Miraç; yükselmektir, berekettir. Bu sebeple Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu mübarek gün vesilesiyle tüm İslam aleminde ve dünyada kırgınlıkların ve çekişmelerin, savaşların son bulmasını diliyorum. Dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miraç Kandili'nde Huzur ve Barış Temennisi - Son Dakika

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