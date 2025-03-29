Başkan Yılmaz'dan şehit aileleri ve ulu çınarlara ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz'dan şehit aileleri ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Yılmaz\'dan şehit aileleri ve ulu çınarlara ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan'ın son gününde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı.

29.03.2025 17:11  Güncelleme: 17:13
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan'ın son gününde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı. Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dualar okudu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı ziyaretlerine Ramazan'ın son günü şehitlik programı ile başladı. Sabah erken saatlerde beraberindeki belediye başkan yardımcıları ile Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret eden Yılmaz, şehit aileleri ile bayramlaştı. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakan Yılmaz, dualar okudu.

Şehit ailelerini ziyaret etti

Duygusal anların yaşandığı mezarlıkta Başkan Yılmaz, tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Yılmaz, daha sonra Şehitkamil'in ilk belediye başkanı olan babası merhum Ahmet Yılmaz'ı kabri başında dualarla andı.

Ulu çınarlar ve çocukları unutmadı

Başkan Yılmaz, bayramlaşma programı kapsamında Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Ulu çınarların bayramını tebrik eden Yılmaz, sonrasında Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklarla buluştu. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yılmaz, çocuklarla oyunlar oynadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan şehit aileleri ve ulu çınarlara ziyaret - Son Dakika

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