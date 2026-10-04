Başkan Yılmaz’dan vale denetimi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine izinsiz ve ruhsatsız vale hizmeti veren işletmelere yönelik kapsamlı denetim başlattı. Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kamuya ait alanların izinsiz şekilde kullanılması ve ruhsatsız vale faaliyetleri mercek altına alındı. Yılmaz, "Kimseye ruhsatsız ve kayıtsız vale hizmeti yaptırmam. Hiç kimse kamu malına göz koyamaz, izinsiz kullanamaz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunların çözümü için saha denetimlerini artırıyor. Son dönemde vatandaşlardan belediyeye ulaşan yoğun şikayetler üzerine, özellikle işletmelerin önlerinde veya kamuya ait alanlarda izinsiz şekilde vale hizmeti sunulmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da katılımıyla Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vale hizmeti veren işletmelerin ruhsat ve izin durumları kontrol edildi. Kamuya ait alanların işletmeler tarafından izinsiz şekilde kullanılıp kullanılmadığı da ekipler tarafından yerinde incelendi.

"5 kişi bir araya gelip vale tabelası koyamaz"

Başkan Yılmaz, vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığını ve konunun yalnızca bir denetim meselesi olmadığını belirtti. Yılmaz, kamuya ait alanların kişisel veya ticari çıkarlar doğrultusunda izinsiz kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Açık ve net söylüyorum, kimseye ruhsatsız ve kayıtsız vale hizmeti yaptırmam. Hiç kimse kamu malına göz koyamaz. Hiç kimse kamuya ait alanı izinsiz kullanamaz" dedi.

Vale hizmetleriyle ilgili belediyeye çok sayıda şikayet ulaştığını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Birçok yerde 5 kişi bir araya gelip vale tabelası koymuş. Böyle bir uygulamaya müsaade edemeyiz. Herkes kurallara uyacak. Şehitkamil'de kamu alanlarının nasıl kullanılacağı bellidir. Ruhsatsız, kayıtsız ve izinsiz hiçbir faaliyete göz yummayacağız" diye konuştu.

"Amacımız ceza yazmak değil"

Denetimlerin temel amacının vatandaşları cezalandırmak olmadığının altını çizen Yılmaz, "Bizim amacımız kimseye ceza yazmak değil. Amacımız toplum olarak refah içinde yaşamamız. Esnafımız da vatandaşımız da kuralları bilecek, birbirinin hakkına hukukuna saygı gösterecek. Kamu alanı hepimizin. Bir kişinin veya bir işletmenin kendi malıymış gibi kamu alanını kullanmasına izin veremeyiz. Vatandaşlarımızın ne düşündüğünü sormadan, onların talebini dikkate almadan karar vermiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarını da değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.