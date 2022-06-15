Başkan Yılmaz: "Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor" - Son Dakika
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Başkan Yılmaz: "Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor"

15.06.2022 12:05
Başkan Yılmaz: "Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu nezdinde tüm Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile de bir araya gelen Yılmaz, "Jandarma Teşkilatımız, 183 yıldır güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşkla vatan nöbetini sürdürmektedir. Teşkilatımız, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve tecrübesiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir arada ve huzur içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Jandarmamızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanımız Necip Çarıkçıoğlu'nun şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Tuğgeneral Çarıkçıoğlu da bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek, "Jandarma Teşkilatımızın, 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Gözne Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Yılmaz, burada Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Baybostan ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi. "Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz" diyen Yılmaz, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz: Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor
Başkan Yılmaz: Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Jandarma, Toroslar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz: 'Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürüyor' - Son Dakika

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