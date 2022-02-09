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Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu - Son Dakika

Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu

09.02.2022 13:59
Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu

Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlar ile Uçak Kıraathanesi'nde bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'yı hedeflerine ulaştırmak için muhtarlarla iş birliğini çok önemsiyoruz.

Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlar ile Uçak Kıraathanesi'nde bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'yı hedeflerine ulaştırmak için muhtarlarla iş birliğini çok önemsiyoruz. Talep ve ihtiyaçlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek, üretim kültürü oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı muhtarları ile bir araya geldi. Uçak Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Başkan Ekrem Yüce, Adapazarı Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulunun ardından yeniden göreve seçilen Erdem ve yönetimine başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Muhtarların vatandaşlar ile aralarındaki köprü olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Muhtarlarımızı çok önemsiyor, birlikteliğin gücüne inanıyoruz. Hamdolsun geride bıraktığımız süreçte de Adapazarı'nda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 50 milyonluk yatırımla asfalt ve yol çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 130 kilometreyi bulan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon yatırımı yaptık. Adapazarı ilçemizi de yakından ilgilendiren Sakarya SGK Köprülü Kavşağını tamamladık ve hizmete açtık. Devam eden projelerimiz var. İnşallah hep birlikte daha nice eserleri şehrimizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarımda Sakarya'ya ivme kazandırdık

Başkan Yüce, Sakarya'ya tarımsal alanda büyük bir ivme kazandırdıklarını dile getirerek, "Şehrimiz tarımsal geleceğine damga vuracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Melen isale hattı üzerinde hayata geçirdiğimiz Sakarya Botanik Vadisi'nde 2,5 milyonu aşkın fidanı toprakla buluşturduk. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor, Almanya'ya ihraç ediyoruz. Ayrıca Kuzuluk'ta Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi kuruyoruz. Artık son aşamaya geldik. Topraksız tarımda model bir tesis oluyor. Hep birlikte buralara da programlar düzenleyip, yerinde inceleyelim" şeklinde konuştu.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'yı hedeflerine ulaştırmak için muhtarlarla iş birliğinin çok önemli bir noktada olduğunu söyleyerek, "Talep ve ihtiyaçlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek, üretim kültürü oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette burada en önemli paydaşımız muhtarlarımızdır. Sizlerden gelecek önerilere açığız. İnşallah el birliğiyle şehrimizi geleceğe hazırlayacak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çalışmalarımızı bereketlendirsin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu
Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu
Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu
Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu

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Erdal Erdem, Ekrem Yüce, Sakarya, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüce, Adapazarı muhtarları ile Uçak Kıraathanesi'nde buluştu - Son Dakika


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