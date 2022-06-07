Başkan Yüce: "Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz - Son Dakika
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Başkan Yüce: "Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz

07.06.2022 14:52
Başkan Yüce: "Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz

AK Parti Hendek İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çalışma tempomuz, gönül belediyeciliği anlayışımız ve iş birliğimiz ile Sakarya'mızı yarınların güçlü Türkiye'sinin en modern ve gelişmiş şehirlerinden biri haline getireceğiz.

AK Parti Hendek İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çalışma tempomuz, gönül belediyeciliği anlayışımız ve iş birliğimiz ile Sakarya'mızı yarınların güçlü Türkiye'sinin en modern ve gelişmiş şehirlerinden biri haline getireceğiz. Hizmet ve eserlerimizle inşallah ülkemizi, şehirlerimizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Hendek İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Hendek Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, il yöneticileri, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri, muhtarlar, kadınlar, gençler ve davetliler yer aldı. Danışma meclisi toplantısının hayırlı olmasını temenni eden, salonu dolduran tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Yüce, "Sakarya'mız sporda, sanatta, turizmde, eğitimde, sanayide sürekli gelişiyor, büyüyor. Gündüz gece çalışma tempomuz, gönül belediyeciliği anlayışımız ve teşkilat olarak işbirliğimiz sayesinde Sakarya'mızı yarınların güçlü Türkiye'sinin en modern ve gelişmiş şehirlerinden biri haline getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Yüce, 16 ilçede birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Belediye başkanlarımız, il teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızla hep birlikte el ele verdik ve gündüz gece demeden milletimizin bize gösterdiği teveccühe layık olduğumuzu son 20 yılda olduğu gibi yine göstermeye devam ediyoruz. 20 yıllık kazanımlarımızı ileriye taşıyacak heyecan ve azim ile çalışıyoruz. Hizmet ve eser üretmeye, şehrimize değer katacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürecek, hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Danışma meclisinde gelen soruları da yanıtlayan Başkan Ekrem Yüce, vatandaşların park ve yol ile ilgili taleplerini de programa aldıklarını dile getirdi. Yüce, Hendek'te göreve geldikleri günden bu yana 23 milyona ulaşan asfalt ve yol çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ekiplerimiz Hendek Kocatöngel mahallesinde asfalt işlemlerine başladı. Program dahilinde gündüz gece demeden sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talepleri tek tek not ettim. İnşallah gereken işlemleri yapacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
Başkan Yüce: Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkiye, Sakarya, Hendek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yüce: 'Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz - Son Dakika

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